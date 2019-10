Monjas da Cartuxa na 'Escada do Céu' em Évora

Os quatro monges - dois octogenários e outros dois nonagenários -, que aí viviam vão mudar-se para outro mosteiro, em Barcelona, Espanha, devido à idade e à falta de vocações.As monjas da congregação feminina, ligada à Família Religiosa do Verbo Encarnado, vão agora ocupar o convento, mas ainda não há data.O edifício será alvo de obras para "rever as celas e cuidar de alguns pormenores, pois a Cartuxa vai passar agora a ser para senhoras", adianta o arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho.Entre as alterações está a criação de uma hospedaria para as pessoas "passarem dias com elas, rezarem, fazerem silêncio, fazerem a experiência da peregrinação interior, tentar descobrir a beleza do amor de Deus, de fazerem, assim, também, vida monástica por alguns dias", refere o arcebispo de Évora, que admite estar "muito contente" com o facto de a Santa Sé ter aceitado a transformação da Cartuxa numa "comunidade monástica feminina".D. Francisco Senra ainda não sabe o número exato das monjas que virão para o Convento, mas, pela informação que dispõe, "nunca serão menos de sete".A despedida dos religiosos decorreu esta terça-feira, na Igreja renascentista da Cartuxa, com abertura da clausura a todos fiéis, por volta das 18h30. A cerimónia foi presidida pelo arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho.A Ordem dos Cartuxos (Ordo Cartusiensis) foi fundada em França,em 1084, por São Bruno, com seis companheiros. Situava-se em Saint-Pierre de Chartreuse.Primeiro mosteiro da Ordem em Portugal foi fundado pelo Arcebispo de Évora, D. Teotónio de Bragança. O claustro, com 98 metros em cada corredor, é o maior de Portugal.Esta ordem religiosa é conhecida como aquela que professa maior austeridade no modo de vida dos seus membros. Monges e monjas vivem em clausura e silêncio, numa vida de oração.