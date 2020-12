Um dia serão 40, mas para já as monjas são apenas uma dezena, porque as obras só terminam em finais do próximo ano. As religiosas da Ordem Cisterciense da Estrita Observância (designadas por trapistas), ligadas ao Mosteiro de Vitorchiano, em Itália, escolheram a paróquia de Palaçoulo, na Diocese de Bragança-Miranda, para fundarem o seu primeiro mosteiro na Península Ibérica.









E a escolha não foi por acaso: por um lado, trata-se da única diocese ibérica que tem por padroeiro S. Bento, por outro, o bispo, D. José Cordeiro deu grande apoio à iniciativa e, por último, a paróquia ofereceu os 30 hectares de terreno para a instalação do mosteiro.

Trata-se do primeiro mosteiro beneditino a ser construído em Portugal depois da edificação de Singeverga, em Santo Tirso, há 128 anos. “É um autêntico milagre e nós esperamos que a criação deste mosteiro seja semente de muitas vocações religiosas”, afirmou D. José Cordeiro, ao receber as primeiras monjas.





No passado dia 14 de outubro, o Papa enalteceu a coragem das freiras. “Corajosas, vão fundar um mosteiro em Portugal”, referiu o Papa Francisco.