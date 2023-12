O navio-doca submersível Blue Marlin entrou, este domingo, no porto de Lisboa para um serviço de reabastecimento de combustível, com uma plataforma de enormes dimensões a bordo. A embarcação surpreendeu muitas pessoas ao longo da Linha de Cascais e em Lisboa devido ao tamanho do conjunto.Segundo o porta-voz da Marinha, o Blue Marlin fundeou ao largo da Trafaria e o serviço deverá estar concluído ao final do dia.A Polícia Marítima está a acompanhar as operações para garantir que estas decorrem em segurança.