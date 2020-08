Montemor-o-Novo atinge total de 30 casos ativos de covid-19

O concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, atingiu na quinta-feira um total de 30 casos ativos de covid-19, mais um do que no dia anterior, informou hoje o município.

Os dados dizem respeito aos resultados dos testes conhecidos até às 23:00 de quinta-feira, dia em que subiu de um para dois o número de pessoas internadas em hospital e uma delas deu entrada na unidade de cuidados intensivos.

A freguesia do Ciborro, com 12 testes positivos, continua a concentrar a maior parte dos casos ativos no concelho.