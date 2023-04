A localização do novo Aeroporto de Lisboa é tema de discussão há meio século, mas esta quinta-feira foram conhecidas as nove opções finalistas que a Comissão Técnica Independente vai avaliar, com sete localizações possíveis, três das quais só no concelho do Montijo.



Além da solução Portela + Base Aérea 6 (Montijo) e do chamado ‘Aeroporto de Alcochete’ (também no mesmo concelho), surgiu agora Pegões, outra freguesia montijense.









Ver comentários