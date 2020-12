Monumentos do Porto 'embrulhados' numa prenda de Natal

'Este Natal, ofereça cultura' é uma iniciativa que pretende promover a cultura, a história e o turismo, através de um pacote de visitas ao Palácio da Bolsa, à Torre dos Clérigos e ao Museu da Misericórdia do Porto, por 18 euros.

O objetivo da Associação Comercial do Porto, da Irmandade dos Clérigos e do Museu da Misericórdia do Porto é oferecer várias experiências que podem ser embrulhadas e oferecidas nesta quadra natalícia.

"Conhecer o dourado Salão Árabe - a sala de recepções oficiais da cidade onde são recebidos réis e rainhas de todo o mundo, visitar o ex-líbris da cidade e vislumbrar o Porto a 360 graus a mais de 75 metros de altura, e apreciar coleções de arte e de memórias únicas da História da cidade e da Santa Casa da Misericórdia do Porto são experiências inesquecíveis", referem as três entidades.

A iniciativa "representa mais um trabalho em rede destas instituições da cidade que promovem o Porto como destino local, nacional e internacional, numa altura em que a cultura necessita de apoio". O presente pode ser adquirido naqueles três monumentos portuenses. As visitas poderão ser efetuadas ao longo do próximo ano.