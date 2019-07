Morador resistente do prédio Coutinho perde a mulher que estava hospitalizada

A sofrer com a perda da mulher, que estava internada e morreu esta segunda-feira, Agostinho Correia, um dos moradores que resistiam a sair do prédio Coutinho, ganhou a força possível num momento de luto com a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que aceitou a providência cautelar, suspendendo assim os despejos e obrigando a repor alguma normalidade no edifício: a energia elétrica e o gás voltaram, a água, ao fim desta segunda-feira, ainda estava a demorar."É a primeira vitória para nós. Não desisto do que é meu. Já tenho outra casa, mas não saio daqui. Querem dar-nos uma esmola pelo apartamento que é meu", disse Agostinho Correia.Esta segunda-feira, os resistentes puderam sair das frações sem medo de serem impedidos de voltar.Durante a tarde, juntaram-se à porta do prédio, num momento de grande emoção, com familiares e amigos e muitos aplausos a ecoarem pela vizinhança.José Oliveira Santos, coronel na reserva, esteve oito anos na Guerra do Ultramar, mas diz que esta "guerra" lhe está a custar mais."Sabe porquê? Porque é muito mais desumana", referiu o antigo juiz do Tribunal Militar, de 79 anos, que vive com a mulher, de 78, e que comprou o T3, em 1974, por 1150 contos (5750 euros). Está previsto que ex-combatentes passem esta terça-feira no prédio para lhe bater continência.A VianaPolis vai pedir a revogação do despacho.