Moradoras de Santo Ovídio reclamam demolição de casas para construção de nova linha de metro no Porto

Três idosas moradoras em Santo Ovídio, Vila Nova de Gaia, foram surpreendidas com o projeto da nova Linha Rubi do metro do Porto, que prevê a demolição das habitações onde vivem há décadas. “É um descalabro, uma falta de respeito. Não houve uma palavra. Acho um escândalo. Tenham vergonha”, disse Helena Vilela, de 70 anos, revoltada.









A construção da nova estação de Santo Ovídio implica a demolição da totalidade das construções existentes na parcela de terreno entre a Rua António Rodrigues Rocha e o Largo da Igreja de Santo Ovídio. “Tive que tomar um Victan [medicamento para a ansiedade] porque não queria acreditar”, referiu Maria Albina Fernandes, de 80 anos. “Estou surpresa. Ninguém tocou à campainha, nada, nada”, indicou Fernanda Sousa, outra moradora, também de 80 anos.

Fonte oficial da Metro do Porto explica que o projeto aguarda pela Declaração de Impacto Ambiental. “Quando avançarmos para concurso, aí vamos tratar de ver quais são as parcelas e qual é a solução.” O projeto ainda não está fechado.









Leia também Metro do Porto assinala “momento histórico” ao ‘furar’ primeiro túnel em 10 anos Do lado do Porto, os moradores do Bicalho, em Massarelos, temem que a construção da nova ponte lhes venha “roubar” a vista e o sossego, e “abale” as casas onde vivem há décadas.