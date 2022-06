Moradores abandonam condomínio clandestino no Cacém após denúncia do Investigação Sábado

A investigação divulgou que vivem velhos, crianças, imigrantes, em condições deploráveis. Ao todo são 10 anexos, construídos ilegalmente, escondidos por detrás da moradia. A garagem, por exemplo, foi dividida em vários quartos, separados por paredes em pladur. Há quem chegue a pagar quase 500 euros para viver nestas condições.

Várias pessoas abandonaram, durante a madrugada deste sábado, um condomínio clandestino onde moravam em condições deploráveis, no centro de Cacém. A situação em que viviam estas pessoas foi denunciada pela Investigação Sábado, na noite desta sexta-feira, e transmitida na CMTV.Ao que oconseguiu apurar, os moradores estão com medo que as autoridades aparecem no local e os obriguem a regressar aos seus países. Investigação Sábado avançou que há quem chegue a pagar quase 500 euros de renda mensal para viver naquele que é "um autêntico drama social".