A Associação de Moradores de Miraflores, Oeiras, não se conforma com a construção de um megaempreendimento, com 23 lotes e prédios de 14 andares. A associação aponta ilegalidades na construção dos edifícios do Parque dos Cisnes, com 952 apartamentos e 171 mil metros quadrados de construção acima do solo, e já apresentou queixa no Ministério Público.Pedro Garcia da Fonseca, morador e arquiteto, diz que não está a ser cumprido o Regimento Geral das Edificações Urbanas (RGEU). “Há incumprimento no afastamento dos edifícios, que não cumprem a lei dos 45 graus da sua fachada, que prevê que a altura da fachada deverá estar livre na sua frente”, explica à Renascença.A Câmara de Oeiras diz que “a operação urbanística foi objeto de análise e informação favorável ao seu deferimento”. Os moradores vão apresentar este sábado, às 11h30, algumas das ilegalidades.