Moradores da Estrela passam noites em branco devido às obras do Metro

Há cerca de quase uma ano que os moradores que vivem perto do local onde vai nascer a estação de metro da Estrela têm noites marcadas pelo forte ruído. As obras estão relacionadas com a construção da linha circular, que vai ligar a estação do Rato à dos Cais do Sodré e ainda criar duas novas estações, na Estrela e em Santos.O estaleiro encontra-se montado nos terrenos do antigo Hospital Militar da Estrela, em Lisboa.Segundo o jornal Público, os moradores estão cansados do barulho que, durante a madrugada, não os deixa dormir.A Câmara de Lisboa emitiu uma Licença Especial de Ruído que providencia uma autorização legal ao Metropolitano para realizar trabalhos de construção civil ruidosos temporários e em horários alargados.O Metro prevê que os trabalhos ruidosos de escavação estejam concluídos naquele local até ao final de 2022.