Moradores de Arouca reclamam Internet para aulas 'online' e teletrabalho

Moradores de Arouca reclamam Internet para zonas onde há adultos a trabalhar no carro e estudantes a seguir aulas 'online' em escritórios e oficinas, revelou o porta-voz de 270 entre os 1000 habitantes da freguesia de Moldes, esta terça-feira.

O problema foi abordado numa petição assinada por 210 cidadãos insatisfeitos com o acesso a comunicações rápidas nessa freguesia do distrito de Aveiro, onde cerca de 25% da população só dispõe de ligação à Internet via ADSL - uma tecnologia de transmissão de dados que é mais lenta do que a disponível por satélite ou fibra ótica e que, por isso, dificulta o acompanhamento de aulas à distância, a participação em reuniões por videoconferência e o cumprimento de outras exigências de trabalho remoto impostas pela atual situação pandémica.

A presidente da Câmara Municipal de Arouca, Margarida Belém, confirma a situação, reconhecendo que "a pandemia deixou a descoberto muitas das fragilidades que, pese embora toda a evolução verificada, ainda persistem no território", como acontece com "a reduzida ou inexistente cobertura móvel ou por fibra ótica de algumas áreas do concelho".

O porta-voz dos cidadãos em causa é Fernando Martins Correia, que diz ser um dos profissionais que recorre ao carro como escritório.

"A ligação 3G ou 4G em certos lugares é muito deficiente e, em alguns, nem sequer existe. Em muitas zonas não há sequer cobertura GSM [Sistema Global para Comunicações Móveis] ou TDT [Televisão digital terrestre]. As pessoas que ali habitam estão completamente isoladas de qualquer meio de comunicação digital", revela à Lusa.

Bolseiro de Doutoramento da Fundação Para a Ciência e a Tecnologia, investigador do Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território e colaborador no Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o mesmo responsável garante assim que os moradores de localidades como Adaúfe, Bustelo, Cavadas, Chão de Espinho, Espinheiro, Espinho, Friães, Fuste, Granja, Pedrogão e Prechã "não usufruem das mínimas condições que lhes permitam desempenhar atividades de teletrabalho e telescola".

Daí resulta que os estudantes e profissionais da zona estejam a recorrer a soluções que prejudicam a sua concentração. "Há crianças que se têm de deslocar para escritórios de empresas para poderem ter aulas à distância. Existem ainda aqueles que se têm de deslocar para casa de amigos ou familiares para trabalharem ou terem aulas. Outros têm que usar o seu próprio carro como 'escritório ambulante'; param-no em locais estratégicos para apanhar cobertura 4G ou encostam-se às instalações da Junta de Freguesia para poderem aceder à internet", diz Fernando Martins Correia.

O documento que serve de base à petição, já remetida a órgãos como a Presidência da República, o Governo, ministérios da Educação e do Trabalho e a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), refere: "A ligação à ADSL, que mantém a velocidade de há mais de 15 anos, não é nada consentânea com teletrabalho, vídeo reuniões e emissão/receção de conteúdos que exigem uma largura de banda superior à existente".

O abaixo-assinado realça que há edifícios "servidos por fibra ótica a distâncias inferiores a 1000 metros", pelo que lamenta a inoperância de distribuidores e autarquia em alargar essa cobertura. "A Altice Portugal SA, única operadora a fornecer o serviço de Internet fixa nestas localidades, embora contactada diversas vezes, sempre ignorou os pedidos e reclamações. A Câmara Municipal de Arouca, conhecedora da situação, não tem dado um seguimento capaz", lê-se no documento.

Fernando Jorge Martins nota que situações destas desmotivam a fixação dos jovens na referida freguesia, que diz atualmente reduzida a "menos de 1000 habitantes", e defende que a distribuição de computadores e 'pens' de banda larga vem esquecendo o essencial. "É de louvar, (...) mas, se não há cobertura de rede e em muitos locais as infraestruturas de acesso à internet são deficientes, não se está a fazer um investimento de forma inversa, investindo em equipamentos antes de providenciar os alicerces que permitem a sua utilização?", questiona.

Contactada pela Lusa, a presidente da Câmara de Arouca nota que "o município não detém competência nesta matéria" e salienta que a própria ANACOM, quando abordada pela autarquia, "referiu que estão a ser cumpridos todos os requisitos decorrentes das atribuições de licenças aos operadores e lembrou ainda que esses não estão obrigados a garantir a cobertura total do território e da população nacional".

Margarida Belém deposita agora as suas expectativas na reforma anunciada pelo Governo: "Estamos a procurar que no Plano de Recuperação e Resiliência, que tem a transição digital como um dos enfoques, seja incluído um plano de aldeias acessíveis que possibilite a cobertura das mesmas".

Mesmo considerando que "mais de 50%" dos cerca de 23000 habitantes dos 329 quilómetros quadrados de Arouca estão servidos por comunicação de alta velocidade, o que denota que "estão a ser cumpridos os termos do contrato celebrado entre o Estado Português e a DST Telecom", a presidente da Câmara acrescenta: "No âmbito do concurso público para instalação, gestão, exploração e manutenção das redes de comunicações eletrónicas de alta velocidade nas zonas rurais do Norte ganho pela DST Telecom, o Município está a encetar todos os esforços para que o mesmo seja o mais abrangente possível em termos de cobertura do território".

