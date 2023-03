Moradores e comerciantes de Faro estão indignados com o aumento da conta da água no concelho. As faturas que chegaram no início deste mês trouxeram uma atualização do tarifário, com aumentos de, nalguns casos, quase o dobro.



“No mês passado paguei 29 euros e agora tenho 49 euros para pagar. Este é um custo quase exclusivo de taxas, porque o consumo de água aqui no espaço é praticamente residual”, afirmou ao CM João Pereira, proprietário de uma loja de plásticos.









