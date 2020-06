Moradores do bairro das Galinheiras em Lisboa realizam testes ao coronavírus

Cerca de 300 pessoas estão este sábado a fazer rastreios ao coronavírus no Bairro das Galinheiras, na Ameixoeira, Lisboa.No terreno encontram-se cinco corporações de bombeiros, numa ação coordenada com a Câmara Municipal de Lisboa.O teste é realizado com recurso a zaragatoas e uma amostra retirada da boca ou das fossas nasais.Ao, uma testemunha revelou que soube da iniciativa e decidiu fazer a despistagem. "Vieram a casa da minha mãe, disseram que vinham hoje e aproveitámos", revelou uma moradora do bairro.