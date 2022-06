Os residentes do bairro da Prisão-Escola, em Leiria, receberam ordem de despejo das casas que ocupam há décadas. Neste bairro, a população é composta por guardas prisionais reformados, que agora receiam acabar na rua, uma vez que lhes foi dado até agosto para abandonar as suas casas.



O bairro da Prisão-Escola, em Leiria, foi construído há décadas para albergar os guardas prisionais responsáveis pela segurança do estabelecimento.









