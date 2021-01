Moradores do Prédio Coutinho negoceiam saídas após tribunal validar demolição

O fornecimento de água, luz, gás e o acesso aos apartamentos dos últimos moradores do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, vai manter-se, garante a VianaPolis, que está a negociar com os ocupantes dos últimos 11 apartamentos do edifício um prazo para saírem, apelando ao bom senso. Moradores vão acatar a decisão judicial tomada há seis dias e que dá luz verde para a demolição do polémico prédio, decidida há 20 anos por José Sócrates, então ministro do Ambiente. De recordar que, em junho de 2019, um grupo de moradores resistentes entregou uma providência cautelar no tribunal que lhes permitiu evitar o despejo por um ano e meio.









Ontem, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, reagiu à decisão judicial e avisou que pretende lançar o concurso público internacional para a demolição do edifício “dentro de uma a duas semanas”, apelando ainda aos últimos moradores para que saiam “depressa” do mediático prédio.