Equipados com vassouras e pás, alguns moradores da aldeia de Casais de São Clemente, em Miranda do Corvo, limparam a rua do Lombo. Denunciam o mau estado do piso no local, que tem estado na origem de quedas de alguns idosos.









Maria Rosa, de 80 anos, já sofreu duas quedas. Numa delas fraturou as costelas. “Como a estrada já não tem alcatrão, só tem gravilha, nós escorregamos e caímos. Numa das vezes fiquei com uma fratura nas costelas.” Anabela Esteves, moradora da aldeia, lembra que a rua é habitada maioritariamente por idosas que “facilmente escorregam e sofrem quedas, tendo havido já vários acidentes”.

Há três semanas, os habitantes plantaram couves nos buracos da estrada. Entretanto, a Câmara de Miranda do Corvo fez a reparação. Ao CM, a autarquia referiu que “está em fase de conclusão o projeto para instalação das infraestruturas de água e saneamento e consequente pavimentação da rua”.