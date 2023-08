Moradores queixam-se de descargas ilegais na ribeira da Granja

"A água nesta ribeira era límpida. Há aqui lavadouros, onde as mulheres lavavam a roupa, o que mostra que era limpa. Agora, é isto. A água turva e com mau cheiro." O testemunho é de Alice Bastos que, diariamente, passeia o cão no parque junto à ribeira da Granja, em Ramalde, Porto.Os moradores queixam-se de descargas ilegais de saneamento naquele que é o maior curso de água que atravessa a cidade - com 6,5 quilómetros, 80% entubados. Já fizeram queixas à Agência Portuguesa do Ambiente, Águas do Porto e à GNR, mas sem efeito. Querem uma solução.