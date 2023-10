Moradores rejeitam mudança de freguesia em Frossos no concelho de Braga

Os cerca de 300 moradores da urbanização da Quinta do Ribeiro, em Frossos, no concelho de Braga, não aceitam passar a pertencer à vizinha freguesia de Panoias. A questão foi levantada ao final do dia de sexta-feira, quando foram colocadas nas caixas de correio das mais das mais de cem moradias da urbanização cartas da união de freguesias de Panoias, Parada de Tibães e Merlim São Paio, a dar conta da mudança administrativa e do novo código postal.

Quando foi criada a urbanização, no início da década de 90 do século passado, a Quinta do Ribeiro estava registada na freguesia de Frossos, embora parte do seu território fosse reclamada pela freguesia de Panoias. E quando as casas começaram a ser ocupadas, em 1997, a discussão existiu, tendo a Câmara Municipal de Braga concluído que a urbanização, com exceção de uma parte da rua mais a poente, pertenceria à freguesia de Frossos.

Assim, os mais de 250 eleitores encontram-se inscritos nos cadernos eleitorais de Frossos, as crianças frequentaram a escola EB1 de Frossos e as cadernetas prediais das habitações têm inscrita a morada de Frossos. Aquando da criação das uniões de freguesias, Frossos ficou ligada a Merlim São Pedro e Panoias a Merlim São Paio e Parada de Tibães, mas não houve qualquer discussão quanto à divisão geográfica, nomeadamente das freguesias de Frossos e Panoias.

Até que, na sexta-feira à noite, os moradores receberam cartas a dar conta de que, a partir dessa data, pertenceriam a nova freguesia e que o código postal deixaria de ser 4700 – 150 e passaria a ser 4700-761. Logo no sábado de manhã, foram colocadas na urbanização novas placas com os nomes das ruas, com o "novo" código postal, assim como uma placa, na rua de Geremil, a dizer "Panoias saúda-vos".

Apanhados de surpresa, os moradores manifestaram a sua revolta, quer através das redes sociais, quer grafitando as placas, apagando o código postal e o nome de Panoias. O que dizem é que nenhum morador foi consultado acerca desta alteração e que não a vão aceitar.

É que, para além de pertencerem à freguesia de Frossos há pelo menos 25 anos, os moradores serão obrigados a gastos assinaláveis para alterar o endereço nos documentos pessoais, incluindo o registo predial.

Contactado pelo Correio da Manhã, o presidente da Câmara, Ricardo Rio, disse não ter conhecimento de qualquer deliberação autárquica no sentido de alterar o que quer que seja, referindo que, após ter sido "apanhado de surpresa" com a notícia, vai agora inteirar-se do problema.

Já a presidente da Junta da união de freguesias de Merlim São Pedro e Frossos, Adélia Silva, manifestou total solidariedade para com os moradores, sublinhando que a autarquia tudo fará para que esta tentativa de alteração administrativa não se concretize. A autarca deu a entender que estará em curso uma intenção de desagregação da união de freguesias a que pertence, por parte de Panoias e que, "ter mais 260 eleitores, dará muito jeito nesse processo".

"O problema é que as pessoas não são números e o que aqui se está a tentar fazer configura uma enorme falta de respeito para com as pessoas que aqui moram há mais de vinte anos, que têm as suas casas em zona urbana e passarão a ter as suas casas em zona rural", referiu Adélia Silva.

Ainda esta semana, haverá uma reunirão de moradores da Quinta do Ribeiro para tomar medidas, que estão, do ponto de vista jurídico, a ser estudadas, no sentido de impedir qualquer mudança de freguesia.