Moradores temem velocidade de carros em Lamego

Os moradores da Rua da Igreja, em Vila Nova de Souto D’El Rei, no concelho de Lamego, vivem em sobressalto e estão revoltados com o excesso de velocidade com que os veículos passam na artéria e exigem medidas.









Maria de Fátima Pinto, de 62 anos, reside na Rua da Igreja e já viu a sua cadela ser colhida. “A minha cadela Pepa estava ao meu lado. Eu consegui recuar, mas a cadela não. Estávamos no limite do passeio e da estrada, e a cadela foi apanhada por um carro que a arrastou por vários metros, por vir também em excesso de velocidade”, conta Maria Pinto. “Quando vou por aqui a caminhar, mesmo indo no passeio, tenho de ter cuidado. Estamos sempre com medo que nos atropelem. Deviam fazer alguma coisa para acabar com isto”, diz Maria Santos, de 74 anos.

O Correio da Manhã tentou contactar o presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Souto Souto D’El Rei, Arcílio Lamelas, sem sucesso.