Morgue do Hospital de Viseu sem capacidade de resposta para mortos com Covid-19

Segunda-feira abre hospital do Fontelo

Doentes Covid-19 sem lugar no Hospital de Viseu vão, a partir de segunda-feira, ficar internados no hospital de campanha e na estrutura de apoio de retaguarda no Fontelo.

A mortalidade causada pela Covid-19 está a aumentar no Hospital de Viseu e a morgue desta unidade perdeu capacidade de resposta. Vários agentes funerários queixam-se de que "há dias em que há corpos fora das arcas frigorificas".Fonte oficial do hospital nega e garante que a capacidade da morgue "é suficiente". Desde o dia 1 e até quinta-feira, morreram 45 pessoas que estavam internadas vítimas da infeção pelo novo coronavírus. A média é de três por dia. Só em 24 horas, no fim de semana passado, foram 12 os óbitos registados por Covid-19. A morgue do S. Teotónio tem capacidade para ter 20 corpos em arcas.O camião frigorifico foi desmobilizado após o fim da primeira vaga.