O funeral de António Costa Florêncio, de 74 anos, estava marcado para esta sexta-feira, às 15h00, no Cemitério de Pinheiro de Ázere, em Santa Comba Dão. Porém, pouco antes da cerimónia fúnebre, a morgue do Hospital de Viseu contactou a funerária para avisar que tinha acontecido um lapso, com troca de corpos.