Morre de coronavírus utente da Casa de Repouso de Vale de Lobos em Sintra

Morreu, vítima de Covid-19, um utente da Casa de Repouso de Vale de Lobos, em Almargem do Bispo, Sintra. A direção do lar explicou que “a vítima mortal tinha várias patologias associadas, nomeadamente problemas respiratórios graves”. Faleceu, na última quinta-feira no Hospital Amadora-Sintra, onde esteve hospitalizado vários dias.









Detetado o foco de infeção, a Câmara de Sintra avançou com testes a todas pessoas com ligação ao lar: 54 utentes e 34 funcionários. A autarquia assumiu o pagamento de todos os testes. Idêntica posição foi assumida nos 106 testes realizados aos Bombeiros de Queluz.

Na Casa de Repouso Vale de Lobos há a registar 26 casos positivos, repartidos por 24 utentes e dois funcionários. Dos “14 casos mais recentes de utentes infetados, há três que tiveram alta e nenhum apresenta sintomas da doença”, avançou fonte da direção do lar (mais info. na pág. 13).