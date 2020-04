Morre doente por coronavírus em São Brás de Alportel

O vírus Covid-19 foi fatal para uma mulher de 89 anos, uma das duas pessoas infetadas com Covid-19 do concelho de S. Brás de Alportel. A informação foi confirmada este sábado pela autarquia local, segundo a qual a vítima mortal é a pessoa "que se encontrava internada no Hospital de Faro". Terá sido aliás, infetada já na unidade de saúde.

Na sua página de Facebook, a câmara lamenta "o falecimento desta munícipe, apresentando à família enlutada condolências, em nome de toda a comunidade são-brasense". E acrescenta que, devido a este óbito, o concelho regista agora apenas um caso confirmado e ainda "seis pessoas em vigilância".