Morrem duas utentes do lar da Misericórdia em Gouveia

Patrocínia Esperança, de 94 anos, e Maria dos Anjos Pereira, de 79, são as mais recentes vítimas de Covid-19 em Gouveia, um dos concelhos mais fustigados pela pandemia na área da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.As duas mulheres, naturais de Figueiró da Serra e de Nabainhos, respetivamente, eram utentes do Lar da Misericórdia de Gouveia onde, há duas semanas, foram detetados sete casos de Covid-19.A morte das duas idosas, no último domingo, eleva para três o número de óbitos relacionados com a pandemia na instituição e no concelho de Gouveia, que esta quinta-feira contabilizava 14 positivos identificados. Para além de Gouveia, só Seia e Pinhel registam óbitos, com um caso em cada um dos concelhos. Nos 13 concelhos abrangidos pela ULS da Guarda há 118 casos positivos.