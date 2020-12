Morrem mais dois idosos por Covid-19 no Algarve

Um homem de 92 anos, de Lagos, e uma mulher de 71, residente no concelho de Faro, infetados pelo novo coronavírus, são as vítimas mortais no Algarve dos últimos dias. Os idosos já tinham morbilidades associadas aos seus estados de saúde e estavam internados em unidades hospitalares.O homem era utente do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Lagos, onde também residia o idoso, de 84 anos, que morreu no final de novembro. Estas duas vítimas ligadas à instituição lacobrigense já estavam internadas no Hospital de Portimão quando foram declarados os óbitos.A mulher também estava internada, mas no Hospital de Faro. No total, a região algarvia regista 57 óbitos e estão 42 pessoas internadas: 14 delas estão nos Intensivos e, destas, quatro estão ventiladas.