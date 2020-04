Morreram 110 vítimas de coronavírus fora dos hospitais em Portugal

O novo coronavírus já causou a morte de 687 pessoas em Portugal. Entre os óbitos, 577 foram registados em hospitais (84%), adiantou a diretora-geral da Saúde, em resposta ao CM. Contas feitas aos números avançados este sábado por Graça Freitas, 110 (16 %) sucumbiram ao vírus em casa ou em lares. Não foram ainda reportadas mortes na via pública. Relativamente a sexta-feira, registam-se mais 30 óbitos, o que representa um aumento percentual de 4,6%. A vítima mais jovem, no País, tinha cerca de 40 anos, enquanto que a vítima mortal mais velha por Covid-19, em Portugal, não resistiu aos 102 anos.

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou ainda que o dados recolhidos permitem estimar que o pico da pandemia no País terá ocorrido entre os dias 23 e 25 de março. O número de casos em Portugal gerados a partir de uma pessoa infetada (a taxa era 2,08 entre 21 de fevereiro e 16 de março) diminuiu significativamente.





"Face aos últimos cinco dias, a incidência situa-se nos 0,91 - ou seja, um caso confirmado gerou menos de um caso de transmissão", afirmou. Segundo o último balaço, 1253 doentes de Covid-19 estão internados em enfermarias e 228 em unidades de Cuidados Intensivos (mais 2,7%, em relação a sexta-feira). No que diz respeito ao número de infetados, o total cifra-se em 19 685 (mais 663), o que traduz um aumento de 3,5%.Do total de infetados no País, a grande maioria está a recuperar em casa, totalizando 18 432, mais 694 relativamente a sexta-feira.A DGS regista ainda 328 casos de crianças até aos nove anos infetadas e 508 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.A doença afeta mais as mulheres em Portugal: 11 655 são do sexo feminino contra 8030 do sexo masculino.Desde 1 de janeiro, registaram-se 162 711 casos suspeitos. Destes, 5166 aguardam resultado dos testes.