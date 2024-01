Morreram 509 pessoas no segundo dia do ano. Desde a pandemia que não morria tanta gente em Portugal

No segundo dia do ano a mortalidade atingiu os 509 óbitos depois de dez dias sempre com mais de 400 mortes. A elevada mortalidade, verificada na última terça-feira, ocorre num momento em que o País enfrenta uma vaga de frio e uma epidemia de gripe de tipo A que leva milhares de doentes a recorrerem às urgências.

É necessário recuar até ao período mais mortal da pandemia de covid-19 para serem encontrados dias com um valor semelhante de mortes. Assim, desde 9 de fevereiro de 2021, data em que o País enfrentava a pandemia sem que a maioria da população estivesse vacinada que não morria tanta gente.

A 9 de fevereiro de 2021 morreram 519 pessoas, num ano em que o pico da mortalidade ocorreu a 20 de janeiro com 748 mortes, sendo que a maior parte das vítimas morreu por covid-19.

A vaga de frio que atinge o País pode explicar o pico de mortalidade agora verificado. O tempo frio vai continuar na próxima semana com os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu a registarem temperaturas negativas. Para Lisboa na madrugada de dia 11 estão previstos 4 graus. No mesmo dia no Porto são esperados 3 graus, dois em Coimbra e 7 em Faro.