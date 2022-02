Morreram em média menos 250 pessoas por dia em janeiro deste ano do que no mesmo mês de 2021

Em janeiro deste ano morreram em média menos 250 pessoas por dia do que no mesmo mês do ano passado, com um total de 11.602 óbitos, pouco mais de metade dos números de janeiro de 2021, o pior dos últimos 13 anos.

Segundo os dados do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO), em janeiro deste ano morreram 11.602 pessoas, pouco mais de metade (59%) do que em janeiro do ano passado, em que se bateram recordes de novos máximos de óbitos quase diários.

O dados mostram que em janeiro deste ano morreram menos 8.050 pessoas do que no mesmo mês do ano passado e que este ano apenas se verificou excesso de mortalidade em cerca de metade dos dias do mês.