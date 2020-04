Morreram oito utentes do Lar de São José em Mangualde

Subiu para oito o numero de utentes que morreram de Covid-19 no Lar de São José, em Mangualde. Entre utentes e funcionários há mais de seis dezenas de pessoas infetadas pelo novo coronavírus neste lar localizado em Santiago de Cassurrães.Nos últimos dias mais dois funcionários da instituição acusaram positivo à Covid-19. Outros dois utentes não sobreviveram à doença e acabaram por morrer. São oito os utentes que morreram na sequência da pandemia, todos com mais de 80 anos e com outras patologias.Os utentes infetados com o novo coronavírus continuam a viver no lar, separados daqueles que deram negativo quando foram sujeitos ao teste de despistagem da doença. Os utentes estão a ser ajudados por voluntários estudantes de Enfermagem.

