"Morreu 5 minutos depois de chegar": Reformado morre no hospital após ter alta

"Se o médico tivesse levado a sério os sintomas do meu marido, hoje ainda aqui estaria connosco". Maria Alice Silva tem gravadas na memória as últimas sete horas de vida do marido, no dia 4 deste mês, três delas passadas na Urgência do Hospital de Braga: Albano Pereira, de 70 anos, entrou às 9 horas da manhã e teve alta cerca das 12h30.Morreu meia hora depois, cinco minutos após ter chegado a casa. O Hospital de Braga mandou abrir um inquérito. O caso já está a ser acompanhado pelo Ministério Público."Tinha acabado de chegar a casa. Entrou, deitou-se na cama e como não tinha comido nada, insisti que comesse sopa porque tinha sido medicado com um analgésico muito forte. Comeu duas colheres e foi logo para a casa de banho vomitar. Desfaleceu de imediato. Morreu cinco minutos depois de chegar do hospital", recorda, emocionada, Maria Alice Silva, que não tem dúvidas em afirmar que o médico da Urgência foi "negligente e incompetente"."Com o historial do meu marido de problemas cardíacos, que há quatro anos sofreu uma trombose e há 15 anos teve um enfarte, o facto de ter dores fortes na virilha e que se estendiam por uma perna, além dos fortes enjoos, deveria ter pedido que fosse visto por um cardiologista", afirma a viúva."Insisti várias vezes com o médico, que mandou fazer análises gerais e partiu logo do pressuposto que teria uma dor ciática e indisposição gástrica. Acedeu fazer-lhe um eletrocardiograma dizendo que era porque eu o estava a pedir. Os valores não eram bons, mas estavam dentro dos valores que costumava apresentar", recorda a filha, Rita Pereira. "Só queremos saber quem errou", rematou.A família queixa-se dos meios de socorro: "O meu pai teve um ataque cardíaco cerca das 13h00. Foram feitas várias chamadas para o 112, mas a VMER do INEM veio de Barcelos e só chegou 40 minutos depois", lembra a filha, Rita Pereira, revoltada.O Hospital de Braga "vai proceder à abertura de um processo de inquérito para apurar de forma rigorosa todos os acontecimentos" deste caso. Em comunicado emitido este domingo de manhã, a unidade hospitalar "lamenta profundamente o falecimento" e expressa "as mais sinceras condolências à sua família".Albano Pereira sofreu um enfarte há 15 anos e em 2016 uma trombose. Era seguido no Hospital de Braga há vários anos.Natural de Borba, em Celorico de Basto, Albano Pereira foi motorista de autocarros. Estava reformado.Contactado pelo, o INEM remeteu para esta segunda-feira quaisquer esclarecimentos sobre o caso e o socorro prestado.