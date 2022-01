"O Pedro morreu agarrado a mim, ele já estava morto comigo na cama”. É de forma emocionada que Diana Coutinho recorda os últimos momentos de vida do namorado. Pedro Carvalho, de 20 anos, recorreu, ao início da madrugada de terça-feira, às Urgências do Hospital de Águeda, com dores no peito e num braço, e diarreia.