Morreu André Jordan, o "pai do turismo português"

Morreu André Jordan, empresário de referência do turismo naciona, a ponto de ser considerado o "pai do turismo português". O falecimento aconteceu na madrugada passada e foi confirmada ao Negócios por fonte da família.O empresário nascido na Polónia em 1933 foi o criador da Quinta do Lago, Belas Clube de Campo, e tornou Vilamoura num caso de sucesso.Jordan nasceu na Polónia em 1933 e cresceu no Brasil, país para onde a família fugiu das perseguições nazis na Europa, lê-se na biografia do empresário disponível no site do Adnré Jordan Group. Tinha dupla cidadania brasileira e portuguesa.Veio para Portugal em 1971 r criou a Quinta do Lago, um dos mais emblemáticos empreendimentos turísticos portugueses. Vendeu o projeto nos anos 80 e rumou a Londres para assumir o cargo de administrador executivo numa imobiliário multinacional.No início da década de 90 criou mais um projeto emblemático em Portugal, desta vez na região de Lisboa: o Belas Clube de Campo.Em 1995 adquiriu a empresa proprietária de Vilamoura e acabaria por vender essa companhia a investidores espanhóis em 2006.Em 2022, convidado no podcast do Negócios "Conversas Visíveis", André Jordan recordou o seu percurso de vida, lembrando que quando começou a entender o mundo, ainda a Europa vivia as sequelas da Segunda Guerra Mundial. "Ninguém acreditava no futuro", recordou.Jordan não quis, no entanto, deixar de comentar a atualidade de então: pediu uma taxa de IVA de 12% no turismo.O empresário teve uma vida multifacetada: foi jornalista e "marcou presença regular nas páginas de opinião de alguns dos principais jornais portugueses e brasileiros", sendo ainda autor de 7 livros, informa o grupo André Jordan.Um deles é "Uma viagem pela vida", publicado em 2019 com uma segunda edição revista e aumentada em 2020. Nesse ano, citado pelo Observador, afirmava: «Considero-me um estudioso dos acontecimentos e das pessoas, tento interpretar a razão das coisas acontecerem e a forma como acontecem e prever a evolução dos acontecimentos. O segredo é correlacionar coisas que aparentemente não estão relacionadas mas são indicadoras de factos, tendências ou acontecimentos". Ainda hoje recebo muita informação, pensamentos, ideias e falo com muita gente. Gosto muito disso e fazer esse exercício é um vício como outro qualquer».Condecorado em Portugal, no Brasil e no Reino UnidoFoi condecorado pelo Estado Português com a Grã Cruz da Ordem de Mérito e é Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.Recebeu em 2021 o prémio carreira no Prémio Nacional de Turismo e em 2022 foi distinguido com o Prémio Líderes do Turismo.É cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro e recebeu a Medalha de Ouro das cidades de Loulé e de Sintra, além do Turismo de Portugal.Foi-lhe atribuída a chave da cidade de Nova York.Em 2020, foi-lhe atribuído pela Casa Real britânica o direito a usar o título de Officer of the British Empire.André Jordan era Doutor Honoris Causa pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e pela Universidade do Algarve.Tinha quatro filhos e nove netos.