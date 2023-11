Morreu antigo presidente da Câmara de Elvas João Carpinteiro

O antigo presidente da Câmara de Elvas João Carpinteiro, entre 1985 e 1993, morreu esta quarta-feira, divulgou o município, que manifestou profundo pesar pelo triste acontecimento" e decretou três dias de luto municipal.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Elvas, no distrito de Portalegre, atualmente liderada por José Rondão Almeida, manifestou o "mais profundo e sentido pesar pelo triste acontecimento".

Contactada pela Lusa, fonte camarária disse que o antigo presidente do município João Manuel Valente Pereira Carpinteiro morreu esta quarta-feira, aos 80 anos, em Arronches (Portalegre), onde se "encontrava internado numa unidade de saúde".

No voto de pesar aprovado, Rondão Almeida, em nome do executivo que lidera, anunciou ter decretado três dias de luto municipal.

"Ao apresentar sentidos pêsames à família, a câmara municipal recorda o trabalho de João Carpinteiro, de 80 anos, natural de Elvas", pode ler-se no voto de pesar.

João Carpinteiro presidiu ao Município de Elvas entre 1985 e 1993, eleito pelo Partido Social Democrata (PSD).

Depois de deixar a vida política, "continuou a desenvolver atividades públicas, na área do associativismo, tendo sido presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Elvas e de 'O Elvas' Clube Alentejano de Desportos", tendo ainda sido membro de outras coletividades, disse a autarquia.

O ex-autarca, que foi também empresário, inaugurou, em novembro de 2003, como diretor da Fundação João Carpinteiro, o Museu Municipal de Fotografia.

É neste museu na cidade alentejana que se encontra "a história da fotografia no mundo e em Elvas em particular, assim como uma enorme coleção de máquinas fotográficas do seu espólio", destacou a autarquia.