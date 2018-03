Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu António dos Santos, antigo bispo da Guarda

Diocesano viveu até aos 85 anos.

10:09

O bispo emérito da Guarda, António dos Santos, morreu na segunda-feira, aos 85 anos, no hospital daquela cidade, anunciou hoje fonte da diocese.



Em comunicado publicado na sua página da internet, a diocese da Guarda refere que o antigo bispo faleceu pelas 19h30 de segunda-feira, no Hospital Sousa Martins, onde estava internado.



António dos Santos nasceu a 14 de abril de 1932, no concelho de Vagos, Aveiro, e foi ordenado presbítero em 01 de julho de 1956, em Albergaria-a-Velha.



Entre 1976 e 1979 exerceu as funções de bispo auxiliar na diocese de Aveiro e em 17 de novembro de 1979 foi nomeado bispo da Guarda, mantendo-se em atividade até 01 de dezembro de 2005, altura em que resignou, por motivos de saúde, tendo sido substituído por Manuel Felício, lembra a diocese da Guarda.



Segundo a nota, a diocese assinalou os 60 anos de ordenação sacerdotal do bispo Emérito da Guarda, no dia 01 de julho de 2016.



O corpo do prelado diocesano será velado a partir das 10h30, na igreja da Misericórdia, na cidade da Guarda.



As exéquias solenes serão realizadas na Sé da Guarda, na quarta-feira, às 15:00, seguindo depois o cortejo fúnebre para a sua terra natal, na paróquia de Santo António de Vagos, na região de Aveiro, segundo a diocese.