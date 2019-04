Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu António Manuel Arnaut aos 59 anos

Filho de António Arnaut, pai do SNS, morreu esta terça-feira vítima de doença.

09:35

Morreu esta quarta-feira António Manuel Arnaut aos 59 anos, filho de António Arnaut, "pai" do SNS. A notícia é a avançada pelo site Campeão das Províncias.



O filho do fundador do Serviço Nacional de Saúde morreu em Coimbra vítima de doença, disse fonte do PS.



António Manuel Arnaut, que estava doente há já algum tempo, morreu menos de um ano após o desaparecimento do pai.



O advogado, militante do PS e membro da comissão nacional dos socialistas, esteve na origem do Observatório de Saúde António Arnaut, criado em janeiro e que visa defender e apoiar a modernização e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



Carlos Cidade, presidente da concelhia do PS em Coimbra, recorda Arnaut como "um cidadão apaixonado pela liberdade e pela democracia, o que lhe permitiu sempre dizer o que lhe ia na alma".



"Nos últimos tempos, fica a imagem do defensor incansável do seu SNS que tanto o ajudava a lutar contra a doença prolongada e que quis preservar com a criação do Observatório da Saúde e com os repetidos apelos ao investimento no SNS e nos seus profissionais, bem como numa revisão da Lei de Bases da Saúde que respeitasse o legado que seu pai nos deixou", recorda Carlos Cidade, lamentando o desaparecimento de um homem com um "humor fugaz" e um "filho, marido e pai dedicado".



O Observatório de Saúde, coordenado pelo clínico Américo Figueiredo, foi criado por "um grupo de cidadãos interessados na área da saúde", incluindo de outros setores profissionais, como o advogado António Manuel Arnaut, filho do patrono.



Os fundadores partilham "os ideais humanistas e republicanos de acesso à prestação dos cuidados de saúde sem qualquer discriminação de raça, de credo ou de nível socioeconómico".



"O objetivo central deste observatório é contribuir para a defesa, modernização e sustentabilidade do SNS, entendido este como o pilar essencial da garantia constitucional do direito à saúde e do Estado Social", referem.



Os médicos de Coimbra João Paulo Almeida e Sousa e Fernando Almeida, presidentes do Instituto Português do Sangue e Transplantação e do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, respetivamente, integram o grupo de promotores, que "seguiram de perto a vida e a obra de António Arnaut e com ele comungaram de muitas ideias e valores".