Morreu, aos 70 anos, o desenhador Eduardo Saraiva

Morreu o desenhador Eduardo Salavisa, aos 70 anos.A informação foi avançada pelo Museu Bordalo Pinheiro, no Facebook, que dá conta que a morte do desenhador era "esperada".Neste momento há uma exposição de Eduardo Saraiva no museu Bordalo Pinheiro, em Lisboa, que foi concebida para ser a despedida do desenhador, na qual o prórpio desenhava todos aqueles que assim o desejassem.