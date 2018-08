Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu aos 84 anos José Louro, pedagogo para várias gerações de Faro

Pedagogo lembrado por várias instituições regionais como uma "figura ímpar do teatro".

Por Lusa | 20:50

O fundador de A Companhia de Teatro do Algarve (ACTA) José Louro morreu esta sexta-feira, aos 84 anos, sendo lembrado por várias instituições regionais como uma "figura ímpar do teatro" e pedagogo para "várias gerações de farenses".



Nascido em 25 de setembro de 1933, José Luís Louro estava reformado desde 1998, segundo a biografia disponibilizada pela Universidade do Algarve, que decretou três dias de luto académico pela morte de um formador de "centenas de alunos e de profissionais e amadores de Teatro que 'passaram pelas suas mãos', e que continuarão a ser um testemunho vivo da sua capacidade única para lançar as sementes".



José Louro esteve na criação do Sin-cera -- Teatro da Universidade do Algarve e liderou o processo de fundação da ACTA, constituída em 1995 para iniciar atividade três anos depois.



"O percurso de vida, bem como a sua participação cívica e cultural foram um relevante testemunho que deixará em todos os que com ele conviveram, e com ele interagiram, um sentimento de tristeza que só será superado pelo legado que nos deixa", realçou a Direção Regional de Cultura do Algarve, que lhe atribuiu o prémio Maria Veleda em 2016.



A distinção visa "destacar e reconhecer o mérito de personalidades algarvias cujo longo percurso cultural e cívico as tenha revelado como protagonistas de intervenções particularmente relevantes e inovadoras na região".



Segundo a nota assinada pela diretora regional de Cultura do Algarve, Alexandra Gonçalves, "a ação e intervenção [de José Louro] no âmbito do ensino, mas também da juventude e do associativismo, mobilizou jovens e marcou a história do teatro no Algarve, tornando-se numa referência inquestionável da educação pela arte na região".



José Louro, que deu aulas em escolas como a Secundária João de Deus, em Faro, e a Escola Superior de Enfermagem de Faro, foi também programador do Teatro Lethes e administrador do Teatro Municipal de Faro com o pelouro da programação.



"O Algarve presta desta forma o seu reconhecimento público a José Louro, uma grande personalidade da cultura algarvia, considerando que o seu contributo cultural e o legado que nos deixa é inquestionável", acrescentou a Direção Regional de Cultura.



Por seu lado, a Câmara Municipal de Faro, que em 1991 lhe atribuiu uma distinção honorífica, realçou o seu "papel como pedagogo para as várias gerações farenses e o seu papel como dinamizador das artes performativas da cidade e do Algarve".