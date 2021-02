Morreu bebé de sete meses na região de Lisboa vítima da Covid-19

Uma criança de sete meses com múltiplas complicações congénitas morreu na região de Lisboa e Vale do Tejo devido à Covid-19, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde. É a segunda morte de uma criança em Portugal na faixa etária dos 0-9 anos registada desde o início da pandemia . De acordo com a DGS, a criança morreu num hospital da região de Lisboa e Vale do Tejo.









Nas últimas 24 horas, os dados revelam 214 mortos e 6132 novos casos de coronavírus em Portugal. Depois de na sexta-feira o País ter atingido um novo máximo de doentes internados em cuidados intensivos, este sábado houve menos 13 pessoas internadas nessas unidades, sendo agora um total de 891 pessoas. Regista-se em 24 horas menos 254 pessoas internadas nos hospitais, perfazendo um total de 6158 hospitalizados.

Dos 6132 novos casos confirmados em Portugal nas últimas 24 horas, 3356 foram na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1227 na região Norte, 960 no Centro, 315 no Alentejo e 147 no Algarve, seis nos Açores e 121 na Madeira.





Em termos de mortalidade, também a região de Lisboa e Vale do Tejo esteve à cabeça, com 99 novas mortes, seguindo-se o Centro (48), o Norte (44), o Alentejo (15), Algarve (6) e Madeira (2).