Morreu este sábado, aos 94 anos, vítima de Covid-19, o antigo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Angelo Sodano, que revelou a terceira parte do segredo de Fátima e marcou os pontificados dos Papas João Paulo II e Bento XVI.









Angelo Sodano esteve várias vezes no Santuário de Fátima e foi ele que, em maio de 2000, durante as celebrações da peregrinação de 12 e 13, revelou aos peregrinos o sentido da terceira parte do segredo de Fátima, cumprindo assim uma missão particular que lhe foi confiada pelo Papa.

Especialista em Teologia e Direito Canónico, o diplomata por várias vezes afirmou a sua convicção de que a mensagem de Fátima tem uma relevante importância histórica, inscrevendo-se “na luta dos sistemas ateus contra a Igreja”. A “Senhora de Fátima trouxe uma mensagem que também é para as famílias de hoje” ao “recordar-lhes o amor de Deus para com a Humanidade”, disse.





Nascido em Isola d’Asti, no Norte de Itália, foi considerado um dos homens mais poderosos do Vaticano. Foi secretário de Estado de 1991 a 2006 e em 2019 renunciou ao cargo de reitor do Colégio dos cardeais. Teve vários cargos na nunciatura apostólica, no Equador e no Uruguai e foi núncio no Chile durante dez anos, tendo nessa altura sido acusado de ter encoberto o abuso de menores cometido por um padre seu amigo.