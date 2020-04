Morreu emigrante infetado com coronavírus que viajou em autocarro com 50 pessoas para Monção

Vai a enterrar, esta terça-feira de manhã, o emigrante em França que foi o primeiro caso diagnosticado no Alto Minho com Covid-19. Manuel Armando Gomes, de 64 anos, não resistiu após 36 dias internado e morreu, domingo, nos Cuidados Intensivos do Hospital S. João, no Porto.

A irmã, que foi contagiada, está a recuperar bem e encontra-se em casa, a evoluir favoravelmente.

A vítima trabalhava em França e regressou a Merufe, Monção, onde vivia sozinho, no passado dia 8 de Março. Fez a viagem num autocarro com mais 50 pessoas de Melgaço e Valença. Em Merufe, contastou com várias pessoas durante quatro dias, até que apresentou os primeiros sintomas como falta de ar.

Na altura, cinco bombeiros da corporação de Monção, que transportaram Manuel Armando Gomes para o centro de saúde e depois para o hospital de Viana do Castelo, ficaram de quarentena no quartel devido ao contasto. Mas nenhum ficou infetado.