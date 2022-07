Morreu Encarnação Sousa, a mulher mais velha de Portugal

Nasceu em Tourais, uma pequena aldeia do concelho de Seia, a 20 de março de 1909, quando a monarquia era o regime político em Portugal. Encarnação Sousa morreu na madrugada de quinta-feira aos 113 anos. Era a mulher mais velha do País e uma das mais idosas da Europa.“Estava sempre bem-disposta, gostava de conversar e todos os dias, à refeição, bebia um copo de vinho da adega de Vila Nova de Tazem”, confidenciou Maria Helena Batista, funcionária do Centro Social Paroquial Nossa Senhora Assunção. Encarnação Sousa teve nove filhos, 14 netos, 23 bisnetos e três trinetos. “Foi um exemplo para todos os filhos e uma guerreira que sempre nos encheu de orgulho com a sua coragem”, resumiu na quinta-feira aoa filha Manuela Sousa Santos, de 76 anos.