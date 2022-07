Morreu ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande Manuel Coelho

O ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande Manuel Henriques Coelho morreu esta quarta-feira, aos 78 anos, anunciou o Município, que determinou três dias de luto.

"O Município de Pedrógão Grande informa, com enorme pesar, que o antigo presidente da Câmara, sr. Manuel Henriques Coelho, faleceu na manhã do dia de hoje [quarta-feira]. Exerceu funções como Presidente de Câmara desde 1980 a 1993", refere uma publicação da autarquia do distrito de Leiria na rede social Facebook.

Segundo a mesma publicação, "foi no concelho de Pedrógão Grande que Manuel Coelho dedicou os melhores anos da sua vida política local, tendo contribuído de uma forma decisiva e resiliente para o desenvolvimento do concelho".

"A autarquia endereça as condolências à família enlutada e declara, a partir de hoje [quarta-feira], três dias de luto municipal".

Manuel Coelho morreu numa unidade hospitalar de Coimbra, disse à Lusa fonte local.

Em 2012, a Câmara, então presidida por João Marques, distinguiu com a Medalha de Honra Manuel Coelho (PSD), atribuindo também o seu nome na toponímia da sede do concelho, o mesmo sucedendo ao ex-presidente Mário Fernandes. Os dois foram os primeiros presidentes de Câmara de Pedrógão Grande após a Revolução de 25 de Abril de 1974.

O presidente da Junta de Vila Facaia, José Henriques, afirmou que o antigo autarca tinha 78 anos e morava na freguesia.

Segundo José Henriques, o funeral realiza-se na quinta-feira às 15h00, Igreja Matriz de Vila Facaia.