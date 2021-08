Morreu com apenas 18 anos o jovem Gonçalo Damasceno, que esteve envolvido numa longa batalha judicial. O jovem nascido na Maternidade de Mirandela ficou com uma incapacidade de 95%. O caso envolveu uma batalha judicial com a família, obstreta e unidade de saúde.O Tribunal Central Administrativo do Norte confirmou a decisão do Tribunal de Mirandela e condenou a Unidade Local de Saúde do Norte, uma obstetra e a seguradora desta a pagar uma indemnização de 400 mil euros à família de Gonçalo Damasceno, que tinha paralisia cerebral devido a um parto negligente.