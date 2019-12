Morreu idoso vítima de maus-tratos em lar de Ourique

António José, o idoso de 87 anos que terá sido vítima de maus-tratos no lar da Santa da Misericórdia de Ourique, morreu esta quarta-feira. Segundo o filho, Orlando, as causas da morte estão relacionadas com os problemas com que António foi diagnosticado quando ainda estava no lar.Tal como onoticiou, António José entrou no lar da Misericórdia de Ourique no dia 6 de novembro. Passados 8 dias, Orlando foi visitar o pai. "Estava muito magrinho e com sinais de desidratação, barba por fazer, atado a um cadeirão, tombado para o lado, com papa seca na boca, parecia cimento".Nesse mesmo dia, Orlando chamou a enfermeira do lar e mais tarde um médico, que terá encontrado "fungos na garganta e boca" do idoso. António acabou por ser transportado para o Hospital de Beja, onde o médico de serviço confirmou que o idoso estava desidratado. Foi ainda detetada uma ferida junto ao ânus e uma anca deslocada.Em comunicado divulgado ontem, a Santa Casa da Misericórdia de Ourique "repudia e desmente" as acusações de Orlando José e explica que António deu entrada no lar "emagrecido, pálido, prostrado, com mobilidade afetada, afásico, com tosse produtiva e expulsão de expetoração" e garante que as observações feitas pela equipa do lar "não registaram quaisquer deslocamentos de ancas ou feridas".