Morreu José Guimarães dos Santos, primeiro presidente do IPO do Porto

O cirurgião oncológico José Guimarães dos Santos morreu esta sexta-feira, aos 85 anos.

Segundo o Correio da Manhã apurou o fundador e primeiro presidente do Instituto Português de Oncologia do Porto, morreu de causas naturais.

Nascido em S. João de Vêr, concelho de Santa Maria da Feira, a 17 de Outubro de 1934. Era licenciado em Medicina pela Universidade de Coimbra. Em 1969 partiu, em missão de Estado, para Timor onde foi, durante dois anos, Director Clínico do Hospital Militar e do Hospital Central Doutor Carvalho.

José Guimarães dos Santos foi homenageado em 2018 na Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), onde recebeu o Prémio Nacional de Oncologia da LPCC - Artur Santos Silva.

A Ordem dos Médicos (OM) distinguiu também o médico em outubro desse ano com o Prémio de Mérito da Competência em Gestão dos Serviços de Saúde.

José Guimarães dos Santos foi presidente do Conselho Regional do Norte da OM durante três mandatos. Foi um dos principais impulsionadores dos grupos de estudo do Cancro da Mama, do Cancro Ginecológico, do Cancro Digestivo e presidente da European Surgical Society of Oncology e um dos membros fundadores da Federação Mundial das Sociedades de Oncologia Cirúrgica.