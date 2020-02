Morreu José Manuel Rosas, joalheiro fundador da Rosior

José Manuel Rosas foi um criador reconhecido no mundo da joalharia, seguindo uma tradição familiar. Realizou trabalhos para as marcas Cartier e Tiffany & Co.







Morreu o joalheiro José Manuel Rosas aos 71 anos, fundador da marca Rosior.José Manuel Rosas foi um criador reconhecido no mundo da joalharia, seguindo uma tradição familiar. Realizou trabalhos para as marcas Cartier e Tiffany & Co.

"É com uma profunda tristeza que informamos que o nosso fundador, criador e mestre joalheiro, José Manuel Rosas, descansa agora em paz. Após anos de intenso trabalho de manufatura para a sua própria marca e para clientes internacionais destacados, como a Cartier ou a Tiffany & Co., José Manuel, antigo estudante de arquitetura, abraçou o sonho de criar peças únicas de alta joalharia", pode ler-se no texto.



Segundo a mesma publicação, José Manuel Rosas foi distinguido em Portugal e no estrangeiro "com diversos prémios e honras".