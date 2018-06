Morreu José Manuel Tengarrinha, fundador do Movimento Democrático Português

Era atualmente militante do partido Livre.

José Manuel Tengarrinha, fundador do MDP/CDE, morreu esta sexta-feira aos 86 anos, confirmou à agência Lusa o dirigente do Livre Rui Tavares.

Historiador e professor, o fundador do Movimento Democrático Português/Comissão Democrática Eleitoral (MDP/CDE) foi preso pela PIDE e esteve na Cadeia do Aljube.



Primeiro-ministro destaca "lutador antifascista" e "historiador ilustre"

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje que o fundador do MDP/CDE José Manuel Tengarrinha se distinguiu em Portugal como um "lutador antifascista", tendo sido um "exemplo de cidadão civicamente ativo" e um "historiador ilustre".



"Manifesto à família de José Manuel Tengarrinha sentido pesar pelo seu falecimento. Lutador antifascista, deputado constituinte, militante político, foi um exemplo de cidadão civicamente ativo, a par de historiador ilustre que investigou e lecionou com paixão", refere o primeiro-ministro na mensagem que enviou à agência Lusa.