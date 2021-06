Morreu Maré, a lontra-marinha do Oceanário, filha de Amália e Eusébio

"Foi acarinhada pelos visitantes, protagonista de diversos programas educativos, visitas guiadas, documentários e artigos, tendo contribuído para a missão do aquário de sensibilizar todos os visitantes para a conservação do oceano", escreveu o Oceanário numa publicação na rede social Instagram.

Maré, uma das lontras-marinhas do Oceanário de Lisboa, morreu no passado dia 1 de junho aos 23 anos.Filha de "Amália" e "Eusébio", Maré era a lontra-marinha mais velha da Europa. A informação foi avançada pelo próprio Oceanário, que classificou a partida do animal como um "processo já esperado, tendo em consideração a sua idade avançada".A lontra-marinha nasceu poucos dias antes da Expo98 e tornou-se um dos símbolos do aquário.