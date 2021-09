Morreu o médico Nuno Montenegro, Diretor do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital S.João. Tinha 66 anos.A Associação dos Jovens Médicos manifestou o profundo pesar pelo falecimento do professor Doutor Nuno de Mendonça Montenegro.O funeral decorrerá esta quinta-feira, 23 de setembro, às 10h00, na Igreja das Antas, no Porto.